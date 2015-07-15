Выпиши пословицы,вставь пропущенные буквы.Найди и подчеркни имена прилагательны?? . Есть ли в этих пословицах анонимы

Русский язык
Выпиши пословицы,вставь пропущенные буквы.Найди и подчеркни имена прилагательны?? . Есть ли в этих пословицах анонимы
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Гость:
Какие пословицы то?
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