Выпиши пословицы,вставь пропущенные буквы.Найди и подчеркни имена прилагательны?? . Есть ли в этих пословицах анонимы
Русский язык
Выпиши пословицы,вставь пропущенные буквы.Найди и подчеркни имена прилагательны?? . Есть ли в этих пословицах анонимы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие пословицы то?
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