Выпиши пословицы,вставь пропущенные буквы.Найди и подчеркни имена прилагательны?? . Есть ли в этих пословицах анонимы

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Выпиши пословицы,вставь пропущенные буквы.Найди и подчеркни имена прилагательны?? . Есть ли в этих пословицах анонимы

Автор: Гость