Выпиши предложение которое соответствует схеме. в скобках укажи какое оно по цели высказывание и по интонации
Математика
Выпиши предложение которое соответствует схеме. в скобках укажи какое оно по цели высказывание и по интонации
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Гость:
Скинь фото схемы чтоли
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