Выпиши причастия,выполни их морфологический разбор.Уже вечереет.Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч,покрывающих небо и вдруг багряным све том осветило лиловые тучи,зеленоватое море,покрытое кораблями и ло...

Выпиши причастия,выполни их морфологический разбор.Уже вечереет.Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч,покрывающих небо и вдруг багряным све том осветило лиловые тучи,зеленоватое море,покрытое кораблями и лодками,колыхаемое ровной широкой забью, и белые строение города, и народ,движущийся по улицам. По воде разносятся звуки какого то старинного вальса