Выпиши слова,которые не нужно проверять.Докажи правильность выбора.су[п], хле[п], п??[р], де[н'], шар[ф], ле[с], ле[н'], со[л'], до[м], ду[п], бо[р], со[н], зу[п],рую[л'], шка[ф], да[р], ма[й'].

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Выпиши слова,которые не нужно проверять.Докажи правильность выбора.су[п], хле[п], п??[р], де[н'], шар[ф], ле[с], ле[н'], со[л'], до[м], ду[п], бо[р], со[н], зу[п],рую[л'], шка[ф], да[р], ма[й'].
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Гость:
Суп,пар,день,шарф,лес,лень,соль,дом,бор,сон,шкаф,дар,май.
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