Выпиши слова-названия предметов ,у которых согласный в середине или на конце слова нуждается в анным словом напиши проверочное слово. Шли из школы две подружки- В белых фартук ах болтушки В ранце-с двойками дневник, н...
Выпиши слова-названия предметов ,у которых согласный в середине или на конце слова нуждается в анным словом напиши проверочное слово. Шли из школы две подружки- В белых фартук ах болтушки В ранце-с двойками дневник, нет эмблемы на фуражке,и ремень уже без бляжки. Не успели ученицы от него посторонится он столкнул их прямо в грязь,над косичками смеясь.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Шли из школы две подружки (дружить)- В белых фартуках болтушки В ранце-с двойками дневник, нет эмблемы на фуражке (фуражечка),и ремень уже без бл яшки (бл яшечка). Не успели ученицы от него посторонится он столкнул их прямо в грязь (грязный),над косичками смеясь.