Выпиши слова-названия предметов ,у которых согласный в середине или на конце слова нуждается в анным словом напиши проверочное слово. Шли из школы две подружки- В белых фартук ах болтушки В ранце-с двойками дневник, н...

Выпиши слова-названия предметов ,у которых согласный в середине или на конце слова нуждается в анным словом напиши проверочное слово. Шли из школы две подружки- В белых фартук ах болтушки В ранце-с двойками дневник, нет эмблемы на фуражке,и ремень уже без бляжки. Не успели ученицы от него посторонится он столкнул их прямо в грязь,над косичками смеясь.