Выпиши слова в четыре столбика по частям речи .раздели на слоги глаголы .свежий, под ,шьёт,белеет, на ,зелёный ,парта,кофта,сильный,краснеет, около, травка ,поливает, из, звонкий плита, интересный,птенец,в, бег

Русский язык

Выпиши слова в четыре столбика по частям речи .раздели на слоги глаголы .свежий, под ,шьёт,белеет, на ,зелёный ,парта,кофта,сильный,краснеет, около, травка ,поливает, из, звонкий плита, интересный,птенец,в, бег

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