Выпиши слова в четыре столбика по частям речи .раздели на слоги глаголы .свежий, под ,шьёт,белеет, на ,зелёный ,парта,кофта,сильный,краснеет, около, травка ,поливает, из, звонкий плита, интересный,птенец,в, бег
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Выпиши слова в четыре столбика по частям речи .раздели на слоги глаголы .свежий, под ,шьёт,белеет, на ,зелёный ,парта,кофта,сильный,краснеет, около, травка ,поливает, из, звонкий плита, интересный,птенец,в, бег
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сущ - парта, кофта глаг - шь/ёт, бе/ле/ет, крас/не/ет прилаг - свежий, зелёный, сильный предлоги - под, на, около
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