Выпиши слово,в котором совподает количество букв и звуков выполни его звуко-буквеный разбор.слова Ёлка,льют,взять,поют.

Русский язык
Выпиши слово,в котором совподает количество букв и звуков выполни его звуко-буквеный разбор.слова Ёлка,льют,взять,поют.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Льют-[лйут] [л] - согл., мяг., звон., непарн. [й] - согл., мяг., звон., непарн. [у] - глас, уд. [т] - согл., тв., глух., пар. ________________________ 4 букв.,4 звука.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста помогите мне.
Ответить
Русский язык
На какой вопрос отвечает слово ЗА ПОРОГОМ? Плееееез срочно надо помогите!!!!!!
Ответить
Математика
В каком случае разность двух чисел равна их сумме?
Ответить
Математика
Найди 4 дроби каждая из которых больше 5/9 и меньше 7/9
Ответить
Русский язык
10 рифм к слову "мех". Срочно надо, помогите!!!!Даю 50б
Ответить