Выпиши слово,в котором совподает количество букв и звуков выполни его звуко-буквеный разбор.слова Ёлка,льют,взять,поют.
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Выпиши слово,в котором совподает количество букв и звуков выполни его звуко-буквеный разбор.слова Ёлка,льют,взять,поют.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Льют-[лйут] [л] - согл., мяг., звон., непарн. [й] - согл., мяг., звон., непарн. [у] - глас, уд. [т] - согл., тв., глух., пар. ________________________ 4 букв.,4 звука.
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