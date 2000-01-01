выпиши словосочетания прил + сущ. Ставь прилагательные в нужную форму. Обозначь окончания имен прилагательных ( другие ) (иной) ( космический) ( опред еленных) ( необходимый) ( живой) (определенный, оптимальный) ( нео...

выпиши словосочетания прил + сущ. Ставь прилагательные в нужную форму. Обозначь окончания имен прилагательных ( другие ) (иной) ( космический) ( опред еленных) ( необходимый) ( живой) (определенный, оптимальный) ( необходимый) ( зеленый) ( минеральный)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Другие дети, иной ребёнок, космическая планета, опреднлённых уроков
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