выпиши словосочитания с существительными в родительном падеже 1.без труда не вытениш рыбку из пруда.2.без дождя и трава не растет. 3.без заботы и репы не вырастиш.4.у каждого месца свои порядки.5.кто любит науки ,тот не знает с...

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выпиши словосочитания с существительными в родительном падеже 1.без труда не вытениш рыбку из пруда.2.без дождя и трава не растет. 3.без заботы и репы не вырастиш.4.у каждого месца свои порядки.5.кто любит науки ,тот не знает скуки

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