выпиши словосочитания с существительными в родительном падеже 1.без труда не вытениш рыбку из пруда.2.без дождя и трава не растет. 3.без заботы и репы не вырастиш.4.у каждого месца свои порядки.5.кто любит науки ,тот не знает с...
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выпиши словосочитания с существительными в родительном падеже 1.без труда не вытениш рыбку из пруда.2.без дождя и трава не растет. 3.без заботы и репы не вырастиш.4.у каждого месца свои порядки.5.кто любит науки ,тот не знает скуки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не вытЯнЕшЬ без труда не вытЯнЕшЬ из пруда не растет без дождя не вырастишЬ без заботы не вырастишЬ репы у каждого месяца не знает скуки
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