Выпиши сначала родственные слова, а потом -с новой строчки- разные формы одного слова.Формы слов выписывай парами.Слова- трава,травка,травяной,травяные,в травку,травы.
Разное
Выпиши сначала родственные слова, а потом -с новой строчки- разные формы одного слова.Формы слов выписывай парами.Слова- трава,травка,травяной,травяные,в травку,травы.
Ответ(ы):
Гость:
Прост в интернете посмотри.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Найти главные члены преложения. все люблю без памяти в деревенском стане я, будоражит сердце мне в сумерках полей, крики перепелок, дальних звезд м...
Разное
40 БАЛЛОВ! 4 КЛАСС . ЗАДАЧА. У двух друзей - Рустама и Ярослава урок английского языка. Оба мальчика находятся в разных группах ( в разных кабинета...
Разное
З якою сусідньою державою україна проводить демакрацію державного кордону . про які території йдеться.
Разное
В каких произведениях чаще используются слова с уменьшительно ласкательными или увеличенными суффиксами, запишите 10 словосочетаний с такими сущест...
Разное