Выпиши сначала родственные слова, а потом -с новой строчки- разные формы одного слова.Формы слов выписывай парами.Слова- трава,травка,травяной,травяные,в травку,травы.

Разное
Выпиши сначала родственные слова, а потом -с новой строчки- разные формы одного слова.Формы слов выписывай парами.Слова- трава,травка,травяной,травяные,в травку,травы.
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Гость:
Прост в интернете посмотри.
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