Выпиши сначала слова в которых есть непроизносимый согласный звук а затем слова в.которых такого звука нет рядом запиши проверочное слово! обозначь орфограмму! . Известный писатель, прекрасное утро, опасная профессия, местный ...
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Выпиши сначала слова в которых есть непроизносимый согласный звук а затем слова в.которых такого звука нет рядом запиши проверочное слово! обозначь орфограмму! . Известный писатель, прекрасное утро, опасная профессия, местный житель, окрестные пастбища, интересный хоккейный матч, властный характер, шестнадцать лет
Ответ(ы) на вопрос:
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Известный-весть, местный-место, окрестные-крест, властный-власть, шестнадцать-шесть. прекрасное-прекрасен, опасная-опасен, интереснный-интерес
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