Выпиши только те пары слов в которых одинаковые буквы обозначают одинаковые звук?? зонт звук вилы ветер стул липа зубы изюм смех мята5

Русский язык

Выпиши только те пары слов в которых одинаковые буквы обозначают одинаковые звук?? зонт звук вилы ветер стул липа зубы изюм смех мята5

Автор: Гость