Выпиши только те пары слов в которых одинаковые буквы обозначают одинаковые звук?? зонт звук вилы ветер стул липа зубы изюм смех мята5
Русский язык
Выпиши только те пары слов в которых одинаковые буквы обозначают одинаковые звук?? зонт звук вилы ветер стул липа зубы изюм смех мята5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звон звук, вилы ветер.
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