Выпиши уравнения, которые решаются делением, и реши их Х:7=14 Х*7=14 16*Х=64 44+Х=88 75:Х=5 75-Х=5 19*Х=19 19:Х=1 Может быть подвох! Хотя для 3 класса не знаю, но нужно мнение.

Математика

Выпиши уравнения, которые решаются делением, и реши их Х:7=14 Х*7=14 16*Х=64 44+Х=88 75:Х=5 75-Х=5 19*Х=19 19:Х=1 Может быть подвох! Хотя для 3 класса не знаю, но нужно мнение.

Автор: Гость