Выпиши в левый столбик равенства а в правый неравенства добав свои примеры. 6+3gt;7. 5+3lt;9. 6+2=8. 4+2=6. 5+4=9. 4+3gt;6

Математика

Выпиши в левый столбик равенства а в правый неравенства добав свои примеры. 6+3gt;7. 5+3lt;9. 6+2=8. 4+2=6. 5+4=9. 4+3gt;6

Автор: Гость