Выпиши в левый столбик равенства а в правый неравенства добав свои примеры. 6+3gt;7. 5+3lt;9. 6+2=8. 4+2=6. 5+4=9. 4+3gt;6

Математика
Выпиши в левый столбик равенства а в правый неравенства добав свои примеры. 6+3gt;7. 5+3lt;9. 6+2=8. 4+2=6. 5+4=9. 4+3gt;6
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+2=8 6+3>7 4+2=6 5+3<9 5+4=9 4+3>6
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