Выпиши в тетрадь только те слова,в которых пропущенно окончание -и ,обьесни свой в??бор. о бесед_,про гост_,на ветки_,омыш_,за речек_,из вишн_,в тетрад_, в комнат_,к цел_,от молодёж_,из избушк_,в неб_,о плащ_,от радост_,после б...
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Выпиши в тетрадь только те слова,в которых пропущенно окончание -и ,обьесни свой в??бор. о бесед_,про гост_,на ветки_,омыш_,за речек_,из вишн_,в тетрад_, в комнат_,к цел_,от молодёж_,из избушк_,в неб_,о плащ_,от радост_,после болезн_,в огн_,из картофел_,от мам_,к дедушк_,от дедушк_,вдоль речк_,из речк_,на речк_, в жизн_,в фильм_.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из вишни, от молодёжи, из избушки, от радости, после болезни, от дедушки, вдоль речки, из речки
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