Выпиши в тетрадь только те слова,в которых пропущенно окончание -и ,обьесни свой в??бор. о бесед_,про гост_,на ветки_,омыш_,за речек_,из вишн_,в тетрад_, в комнат_,к цел_,от молодёж_,из избушк_,в неб_,о плащ_,от радост_,после б...

Русский язык

Выпиши в тетрадь только те слова,в которых пропущенно окончание -и ,обьесни свой в??бор. о бесед_,про гост_,на ветки_,омыш_,за речек_,из вишн_,в тетрад_, в комнат_,к цел_,от молодёж_,из избушк_,в неб_,о плащ_,от радост_,после болезн_,в огн_,из картофел_,от мам_,к дедушк_,от дедушк_,вдоль речк_,из речк_,на речк_, в жизн_,в фильм_.

Автор: Гость