Выпиши.расставляя знаки препинания сначала предложения с однородными членами а затем сложные!!!составь схему каждого предложения1.Тени ходили по пням беловатым жидким осинами берёзам косматым 2.На траве на былинка...

Выпиши.расставляя знаки препинания сначала предложения с однородными членами а затем сложные!!!составь схему каждого предложения1.Тени ходили по пням беловатым жидким осинами берёзам косматым 2.На траве на былинках соломинках блестели бесчисленные нити осенней паутины 3.С неба свет лился прямыми потоками и вершины леса казались выпуклами 4.Миллионы листьев стеблей веток преграждали дорогу на каждом шагу и мы терялись перед этим натиском растительности

Тени ходили по пням, беловатым жидким осинам, березам косматым [-= (--), (--), (--)]. Только не скобки () а круги. На траве, на былинках, соломинках блестели бесчисленные нити осенней паутины. [(_._),(_._), (_._) =-]. ЭТО БЫЛИ ОДНОРОДНЫЕ, 4 подходит туда и туда, вот егосхема [-(--), (--), (--) =, -=]. ТЕПЕРЬ СЛОЖНОЕ 3. [-=, -=].