Выпишите числа, которые являются степенью числа 1/3: 1/9; 1/6; 1/27; 1/18; 1/12.

Выпишите числа, которые являются степенью числа 1/3: 1/9; 1/6; 1/27; 1/18; 1/12.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1/9 = (1/3)^2 1/27=(1/3)^3
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