Выпишите из орфографического словаря по пять слов, в которых: 1) букв больше, чем звуков; 2) звуков больше, чем букв; 3) одинаковое количество звуков и букв. провести фонетиче ский и орфоэпический разборы слов, в кото...
Русский язык
Выпишите из орфографического словаря по пять слов, в которых: 1) букв больше, чем звуков; 2) звуков больше, чем букв; 3) одинаковое количество звуков и букв. провести фонетиче ский и орфоэпический разборы слов, в которых количество звуков и букв не совпадает
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