Выпишите из первого абзаца текста словосочетания, образованные по способу согласования, управления и примыкания. В каждом из них укажите главное и зависимое слово. Альпийск ие луга Альпийские луга - это вечная вес...

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Выпишите из первого абзаца текста словосочетания, образованные по способу согласования, управления и примыкания. В каждом из них укажите главное и зависимое слово. Альпийск ие луга Альпийские луга - это вечная весна посреди леса, которую природа припрятала для себя, чтобы не забывать, с чего она начинала. Это струенье легкого мёда цветущих трав, настоенное на льдах вершин. Это запах цветов в самом чистом виде, потому что здесь уже исключены всякие другие запахи. Кухня земных запахов осталась далеко внизу.

Автор: Гость