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Выпишите из предложения словосочетания.Скоро на родину прелетят скворцы.
Выпишите из предложения словосочетания.Скоро на родину прелетят скворцы.
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