Выпишите из прозы Н.В. Гоголя 10 случаев употребления составных предлогов. Предлог?? обведите. При запись предложений указывайте произведения.

Литература
Выпишите из прозы Н.В. Гоголя 10 случаев употребления составных предлогов. Предлог?? обведите. При запись предложений указывайте произведения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.  Тут через трубу одной хаты клубами повалил дым и пошёл тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле.(вместе с - предлог).2.  Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый чёрт не оставил своих проказ.(несмотря на) 3.А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нём ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу.(несмотря на) (эти 3 предложения из "Ночь перед Рождеством"). 4. "О, не дрожи, моя красная калиночка!" - говорил парубок, обнимая её, сбросив бандуру, висевшую на длинном ремне у него на шее, и садясь вместе с нею у дверей хаты.(вместе с).5. Вслед за сими словами дверь захлопнулась, и только слышно было, как с визгом задвинулся железный засов. (Вслед за) - 4 и 5 из "Майская ночи, или утопленница"
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