Выпишите из прозы Н.В. Гоголя 10 случаев употребления составных предлогов. Предлог?? обведите. При запись предложений указывайте произведения.

Гость: Гость:

1. Тут через трубу одной хаты клубами повалил дым и пошёл тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле.(вместе с - предлог).2. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый чёрт не оставил своих проказ.(несмотря на) 3.А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нём ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу.(несмотря на) (эти 3 предложения из "Ночь перед Рождеством"). 4. "О, не дрожи, моя красная калиночка!" - говорил парубок, обнимая её, сбросив бандуру, висевшую на длинном ремне у него на шее, и садясь вместе с нею у дверей хаты.(вместе с).5. Вслед за сими словами дверь захлопнулась, и только слышно было, как с визгом задвинулся железный засов. (Вслед за) - 4 и 5 из "Майская ночи, или утопленница"