Выпишите из текста причастия: Мама разложила на столе ароматно дымящуюся картошку, кусочки пахучей разваренной рыбы. Запах горячего заваренного чая, чистая скатерть возвращали нас ещё в довоенное школьное время, летн...

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Выпишите из текста причастия: Мама разложила на столе ароматно дымящуюся картошку, кусочки пахучей разваренной рыбы. Запах горячего заваренного чая, чистая скатерть возвращали нас ещё в довоенное школьное время, летнее, радостное, беззаботное. Всё уже было другим, тронутое войной. Сделать морфологический разбор, с любым одним причастием.

Автор: Гость