Выпишите из текста слова, не относящиеся к самостоятельным частям речи. Как они называются? Чудо это радует и удивляет людей. Ему не надо много место. Его можно носить в портфеле, можно положить на стол или поставить в шкаф. Ч...

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Выпишите из текста слова, не относящиеся к самостоятельным частям речи. Как они называются? Чудо это радует и удивляет людей. Ему не надо много место. Его можно носить в портфеле, можно положить на стол или поставить в шкаф. Чудо это небольшое, но в нем - весь мир. Если научиться дружить с ним, чудо расскажет тебе, о чем думали люди тыся чи лет назад, как они жили, как искали дорогу к счастью. Чудо это не город, но в нем может жить много разных людей. Ты на всю жизнь полюбишь самых лучших из них. Если ты станешь часто открывать это чудо, то много узнаешь и будешь человеком интересным. Чудо это - не корабль и не самолет. Сидя дома, ты можешь с его помощью узнать, как живут люди в других странах. Это чудо - не радио и не телевизор. Если ты научишься понимать его, то услышишь и музыку, и голоса птиц, и людей. Чудо это может стать лучшим другом и помощником. Ты уже знаешь, о чем мы говорим? Нет на земле чуда больше, чем хорошая, умная книга.

Автор: Гость