Выпишите из текста слова, относящиеся к лексике активного употребления и к лексике пассивного употребления. -Воротился старик ко старухе. -Что ж он видит? Высокий терем. -На крыльце стоит его старуха -В дорогой собольей ду...
Русский язык
Выпишите из текста слова, относящиеся к лексике активного употребления и к лексике пассивного употребления. -Воротился старик ко старухе. -Что ж он видит? Высокий терем. -На крыльце стоит его старуха -В дорогой собольей душегрейке, -Парчовая на маковке кичка...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Актвное употребление: Старик, старуха, видит, высокий, на крыльце, стоит, дорогой. Пассивное: Воротился, терем, на крыльце, собольей, душегрейке, парчовая, маковка, кичка.
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