Выпишите из текста слова, относящиеся к лексике активного употребления и к лексике пассивного употребления. -Воротился старик ко старухе. -Что ж он видит? Высокий терем. -На крыльце стоит его старуха -В дорогой собольей ду...

Русский язык

Выпишите из текста слова, относящиеся к лексике активного употребления и к лексике пассивного употребления. -Воротился старик ко старухе. -Что ж он видит? Высокий терем. -На крыльце стоит его старуха -В дорогой собольей душегрейке, -Парчовая на маковке кичка...

Автор: Гость