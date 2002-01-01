Выпишите из текста все причастия и деепричастия. Один город имел обычай выбирать себе царей из людей, не знакомых ни с обычаями, ни с законами города. Избранный царь, не зная ничего, естественно, предавался одним только суетны...

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Выпишите из текста все причастия и деепричастия. Один город имел обычай выбирать себе царей из людей, не знакомых ни с обычаями, ни с законами города. Избранный царь, не зная ничего, естественно, предавался одним только суетным удовольствиям и рассеянной праздности. По прошествии времени его свергали с престола и ссылали на необитаемый остров, где он должен был терпеть бедность и разного рода лишения. Но однажды город выбрал себе царём мудрого человека, который занялся делами города и от своего советника узнал об ожидающей его участи. Предвидя неминуемое заточение, царь все свои богатства отправил на место ссылки прежде своего прибытия туда. Прошёл год, его свергли. Но так как он прежде позаботился о себе, то жил и там безбедно.
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Гость:
Деепричастия: не зная, предвидяПричастия: избранный, (об) ожидающей

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