Выпишите из толкового словаря 10 предложений учебника (с.156-166) прилагательные с непроверяемыми написаниями,обозначающие различные качества человека .Русский язык.
Выпишите из толкового словаря 10 предложений учебника (с.156-166) прилагательные с непроверяемыми написаниями,обозначающие различные качества человека .Русский язык.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
верховые энергичны быстры чистокровный верховой тонкая длиная прямая спокойны медлительны одной чертой(верховые.верховой.чистокровной) двумя (энергичный.быстры.тонкая.длиная.прямая.спокойны.медлительны)