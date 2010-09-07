Выпишите каждое слово из текста , образованное с помощью : 1)приставок; 2)суффиксов. - Запахло сыростью.Становилось всё темнее и темнее.Деревья сгруппировались в каких-то чудо вищ,в лесу стало страшно :там кто-то вдру...

Русский язык

Выпишите каждое слово из текста , образованное с помощью : 1)приставок; 2)суффиксов. - Запахло сыростью.Становилось всё темнее и темнее.Деревья сгруппировались в каких-то чудо вищ,в лесу стало страшно :там кто-то вдруг заскрипит,точно одно из чудовищ переходит со своего места на другое и сухой сучок,кажется ,хрустит под его ногой. На небе ярко сверкнула ,как живой глаз,первая звёздочка,и в окнах домов замелькали огоньки. Настали минуты всеобщей торжественной тишины природы.

Автор: Гость