Выпишите канцеляризмы составив с ними словосочетания или предложения квартиросъёмщик жители телефонограмма телефонный звонок за отчотный период в это время присутствовали си дели реализация продажа выписка верна всё п...

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Выпишите канцеляризмы составив с ними словосочетания или предложения квартиросъёмщик жители телефонограмма телефонный звонок за отчотный период в это время присутствовали си дели реализация продажа выписка верна всё правильно электропоезд электричка внести предложение предложить маршрутка маршрутное такси

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