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Выпишите небольшой фрагмент,отметив созвучия строк
Выпишите небольшой фрагмент,отметив созвучия строк
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ты д у р а ???????????????????????
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