Выпишите номера перечисленных ниже растений в графы в соответствии с типом их корневых систем 1 Лук 2 дыня 3морковь 4 кукуруза 5 тыква 6 рис 7 полынь 8 камыш 9 горох 10 овес Пожалуйстоооо даю 15 баллов

Биология

Выпишите номера перечисленных ниже растений в графы в соответствии с типом их корневых систем 1 Лук 2 дыня 3морковь 4 кукуруза 5 тыква 6 рис 7 полынь 8 камыш 9 горох 10 овес Пожалуйстоооо даю 15 баллов

Автор: Гость