Выпишите номера перечисленных ниже растений в графы в соответствии с типом их корневых систем 1 Лук 2 дыня 3морковь 4 кукуруза 5 тыква 6 рис 7 полынь 8 камыш 9 горох 10 овес Пожалуйстоооо даю 15 баллов
Биология
Выпишите номера перечисленных ниже растений в графы в соответствии с типом их корневых систем 1 Лук 2 дыня 3морковь 4 кукуруза 5 тыква 6 рис 7 полынь 8 камыш 9 горох 10 овес Пожалуйстоооо даю 15 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мочковатая: лук, дыня, кукуруза, рис, камыш,овес Стержневая:морковь, тыква, полынь, горох
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