Выпишите по 2-3 примера рек Евразии, относящихся к разным бассейнам стока.Бассейн: Атлантического океана Тихого океана Северного Ледовитого оке ана Индийского океана Внутреннего стока

К бассейну Атлантического океана относятся такие реки,как Висла,Днепр,Дунай,Нева. К бассейну Тихого океана - Амур,Меконг,Хуанхэ,Шилка. К бассейну Северного Ледовитого океана - Печора,Енисей,Лена,Ангара. К бассейну Индийского океана относят - Салуин,Иравади,Инд,Евфрат. Реки внутреннего стока это Амударья,Сырдарья,Волга,Урал.