Выпишите подчинительные словосочетания, затем сочинительные. Составьте из схемы. Снять шапку, туфли и сапоги, выйти из класса, войти в подъезд, чёрный и белый, красный от смущения, день и ночь; не ошибка, а описка
Русский язык
Выпишите подчинительные словосочетания, затем сочинительные. Составьте из схемы. Снять шапку, туфли и сапоги, выйти из класса, войти в подъезд, чёрный и белый, красный от смущения, день и ночь; не ошибка, а описка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подчинительные: снять шапку, выйти из класса, войти в подъезд, красный от смущения Все остальные сочинительные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Технология