Выпишите подчинительные словосочетания, затем сочинительные. Составьте из схемы. Снять шапку, туфли и сапоги, выйти из класса, войти в подъезд, чёрный и белый, красный от смущения, день и ночь; не ошибка, а описка

Русский язык
Выпишите подчинительные словосочетания, затем сочинительные. Составьте из схемы. Снять шапку, туфли и сапоги, выйти из класса, войти в подъезд, чёрный и белый, красный от смущения, день и ночь; не ошибка, а описка
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Подчинительные: снять шапку, выйти из класса, войти в подъезд, красный от смущения Все остальные сочинительные
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