Выпишите подчинительные словосочетания, затем сочинительные. Составьте из схемы. Снять шапку, туфли и сапоги, выйти из класса, войти в подъезд, чёрный и белый, красный от смущения, день и ночь; не ошибка, а описка

Русский язык

Выпишите подчинительные словосочетания, затем сочинительные. Составьте из схемы. Снять шапку, туфли и сапоги, выйти из класса, войти в подъезд, чёрный и белый, красный от смущения, день и ночь; не ошибка, а описка

Автор: Гость