Выпишите причастия с зависимыми словами и составьте с ними предложения.Обозначьте главные слова в словосочетаниях. Бегущий мальчик,бегущая по волнам,любящий животных,работающий на тракторе,падающие листья, падающие вниз,нарисо...

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Выпишите причастия с зависимыми словами и составьте с ними предложения.Обозначьте главные слова в словосочетаниях. Бегущий мальчик,бегущая по волнам,любящий животных,работающий на тракторе,падающие листья, падающие вниз,нарисованная картина. ПЖ ПОМОГИТЕ СРОЧНО. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Автор: Гость