Выпишите проверочные слова и укажите проверочные буквы. Хотел садовник сыновей приучить к садовому делу. Когда он стал умирать, позвал их и сказал: "Вот, дети, когда я умру, в ы в виноградном саду поищите, что там спр...
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Выпишите проверочные слова и укажите проверочные буквы. Хотел садовник сыновей приучить к садовому делу. Когда он стал умирать, позвал их и сказал: "Вот, дети, когда я умру, в ы в виноградном саду поищите, что там спрятано". Дети подумали, что там клад, и, когда отец умер, стали рыть и всю землю перекопали. Клада не нашли, а землю в винограднике так хорошо перекопали, что стало плодиться много больше. И стали они богаты.
Ответ(ы):
Гость:
Виноградном - ВиногрАд Перекопали - КопАть Богаты - БогАтство
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