Выпишите родственные слова с можете выделить общую часть стихотворение Петушки распетушились но подраться не решились если очень петушиться можно перед пишется какие здесь родственные слова

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Выпишите родственные слова с можете выделить общую часть стихотворение Петушки распетушились но подраться не решились если очень петушиться можно перед пишется какие здесь родственные слова

Автор: Гость