Выпишите синонимичные а) существительные б) прилагательные, в) глаголы. Составьте несколько словосочетаний. Обозначьте главное слово. а) Дорого, дом, путь, трасса, сад, ро ща б) красивый, стеснительный, смелый, роб...
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Выпишите синонимичные а) существительные б) прилагательные, в) глаголы. Составьте несколько словосочетаний. Обозначьте главное слово. а) Дорого, дом, путь, трасса, сад, ро ща б) красивый, стеснительный, смелый, робкий, застенчивый, длинный в) разговаривать, спать, беседовать, говорить, играть, бежать.
Ответ(ы):
Гость:
А- дорога, путь, трасса (длинная дорога, долгий путь) б- стеснительный, робкий, застенчивый в- разговаривать, беседовать, говорить
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