Выпишите слова с одинаковыми приставками. какое значение они придают словам вып??шите пять слов с нулевым окончанием, укажите их грамматические значения
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Выпишите слова с одинаковыми приставками. какое значение они придают словам вып??шите пять слов с нулевым окончанием, укажите их грамматические значения
Ответ(ы):
Гость:
Замарать,наработались, наелись, кормить, день, есть
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