Выпишите слова с одинаковыми приставками. какое значение они придают словам вып??шите пять слов с нулевым окончанием, укажите их грамматические значения

Русский язык

Выпишите слова с одинаковыми приставками. какое значение они придают словам вып??шите пять слов с нулевым окончанием, укажите их грамматические значения

Автор: Гость