Выпишите слова с приставками к каждому из них найдите и выпишите однокоренное слово без приставки выбежали игра присесть смех поиграть бежать сесть школа пришкольный битый зак леить смотрит принести подписать клей пис...
Разное
Выпишите слова с приставками к каждому из них найдите и выпишите однокоренное слово без приставки выбежали игра присесть смех поиграть бежать сесть школа пришкольный битый зак леить смотрит принести подписать клей письмо забить засмеяться несёт посмотреть
Ответ(ы):
Гость:
Выбежали-бежать Поиграть-игра Присесть-сесть Пришкольный-школа Забитый-битый Заклеить-клей Принести-несет Засмеяться-смех Посмотреть-смотрит
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