Выпишите слова с приставками к каждому из них найдите и выпишите однокоренное слово без приставки выбежали игра присесть смех поиграть бежать сесть школа пришкольный битый зак леить смотрит принести подписать клей пис...

Разное

Выпишите слова с приставками к каждому из них найдите и выпишите однокоренное слово без приставки выбежали игра присесть смех поиграть бежать сесть школа пришкольный битый зак леить смотрит принести подписать клей письмо забить засмеяться несёт посмотреть

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