Выпишите слова с уменьшительно ласкательными суффиксами .примерами из произведе??ия устного народного творчества подтвердите мысль о том ,что в создании образов живой природы в этом стихотворении Есенин следует фольклорным трад...

Литература

Выпишите слова с уменьшительно ласкательными суффиксами .примерами из произведе??ия устного народного творчества подтвердите мысль о том ,что в создании образов живой природы в этом стихотворении Есенин следует фольклорным традициям Поет зима — аукает... Поет зима — аукает, Мохнатый лес баюкает Стозвоном сосняка. Кругом с тоской глубокою Плывут в страну далекую Седые облака. А по двору метелица Ковром шелковым стелется, Но больно холодна. Воробышки игривые, Как детки сиротливые, Прижались у окна. Озябли пташки малые, Голодные, усталые, И жмутся поплотней. А вьюга с ревом бешеным Стучит по ставням свешенным И злится все сильней. И дремлют пташки нежные Под эти вихри снежные У мерзлого окна. И снится им прекрасная, В улыбках солнца ясная Красавица весна.

Автор: Гость