Выпишите слова, в которых согласный перед е произносится твёрдо альтернатива, атеизм, бутерброд, дебют, кодекс, кофе, модель, паштет, тенденция, термин

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Выпишите слова, в которых согласный перед е произносится твёрдо альтернатива, атеизм, бутерброд, дебют, кодекс, кофе, модель, паштет, тенденция, термин

Автор: Гость