Выпишите слова, в которых в соответствии с нормой литературного языка необходимо произносить [Э] на месте буквы Е. Афера, блеклый, зев, белесый, трехведерный, скабрезный, оседлый, житие, осетр, желчный, недоуменный, одноименн...
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Выпишите слова, в которых в соответствии с нормой литературного языка необходимо произносить [Э] на месте буквы Е. Афера, блеклый, зев, белесый, трехведерный, скабрезный, оседлый, житие, осетр, желчный, недоуменный, одноименный, истекший год, истекший кровью; кричит, как оглашенный; указ, оглашенный утром; сметка.
Ответ(ы):
Гость:
Желчный и все!остальные нет!!!
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