Выпишите слова в три группы по вопросам .1 что 2 .какой .3 .что делать
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Выпишите слова в три группы по вопросам .1 что 2 .какой .3 .что делать
Ответ(ы):
Гость:
1) Дерево, ствол. 2) красивый, жёлтый, красный 3) кататься, лежать
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