Выпишите словообразовательные пары,в которых производное и производящее слова я??ляются разными частями речи.О каких возможностях суффиксов говорят эти примеры?Есть ли эти возможности у приставок?Окно,старик,хвастун,болотистый...

Математика
Выпишите словообразовательные пары,в которых производное и производящее слова я??ляются разными частями речи.О каких возможностях суффиксов говорят эти примеры?Есть ли эти возможности у приставок?Окно,старик,хвастун,болотистый,лес,тигренок,дом,летчик,оконный,похвастать,старый,тигр,надомный,домашний,болото,подоконник,бездомный,безлесный,полетать,лесистый,хвастать,летать.
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Гость:
Производящее   производное  с суффиксом                    ОКНо                     окон-н-ый СТАРый                 стар-ик БОЛОТо                 болот-ист-ый ЛЕС                       лес-ист-ый ТИГР                      тигр-ёнок ДОМ                      дом-ашн-ий ЛЕТать                   лет-чик ХВАСТать               хваст-ун возможности приставок: ОКНо                        под-окон-ник ХВАСТать                  по-хвастать  ДОМ                        без-домный, на-домный ЛЕТать                      по-летать ЛЕС                           без-лесный
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