Выпишите словообразовательные пары,в которых производное и производящее слова я??ляются разными частями речи.О каких возможностях суффиксов говорят эти примеры?Есть ли эти возможности у приставок?Окно,старик,хвастун,болотистый...
Математика
Выпишите словообразовательные пары,в которых производное и производящее слова я??ляются разными частями речи.О каких возможностях суффиксов говорят эти примеры?Есть ли эти возможности у приставок?Окно,старик,хвастун,болотистый,лес,тигренок,дом,летчик,оконный,похвастать,старый,тигр,надомный,домашний,болото,подоконник,бездомный,безлесный,полетать,лесистый,хвастать,летать.
Ответ(ы):
Гость:
Производящее производное с суффиксом ОКНо окон-н-ый СТАРый стар-ик БОЛОТо болот-ист-ый ЛЕС лес-ист-ый ТИГР тигр-ёнок ДОМ дом-ашн-ий ЛЕТать лет-чик ХВАСТать хваст-ун возможности приставок: ОКНо под-окон-ник ХВАСТать по-хвастать ДОМ без-домный, на-домный ЛЕТать по-летать ЛЕС без-лесный
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