Выпишите словообразовательные пары,в которых производное и производящее слова я??ляются разными частями речи.О каких возможностях суффиксов говорят эти примеры?Есть ли эти возможности у приставок?Окно,старик,хвастун,болотистый...

Математика

Выпишите словообразовательные пары,в которых производное и производящее слова я??ляются разными частями речи.О каких возможностях суффиксов говорят эти примеры?Есть ли эти возможности у приставок?Окно,старик,хвастун,болотистый,лес,тигренок,дом,летчик,оконный,похвастать,старый,тигр,надомный,домашний,болото,подоконник,бездомный,безлесный,полетать,лесистый,хвастать,летать.

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