Выпишите словосочетания имени сущест.с именем прилагатель.Определите числр,род,падеж.Взошло,заиграло над лесом зимнее солнце.Лучи яркого света янтарным блеском зажгли снега.Серебристым инеем украсились гибкие ветви берез.На бел...

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Выпишите словосочетания имени сущест.с именем прилагатель.Определите числр,род,падеж.Взошло,заиграло над лесом зимнее солнце.Лучи яркого света янтарным блеском зажгли снега.Серебристым инеем украсились гибкие ветви берез.На белоснежной скатерти полян видны чудесные узоры звериных и птичьиз следов.С тихим свистом летят к высоким елям клесты.Вдалеке пустил весеннюю трель пестрый дятел.Проворная белочка перемахнула с еловой ветки на соседнее дерево.Пропищала род кочкой в зимнем гнезде мышь.Из мягкого снега вылетели красавцы тетерева ,расселись на березах и стали клевать душистые почки.Эти нарядные птицы живут дружный стаями.

Автор: Гость