Выпишите словосочетания имени сущест.с именем прилагатель.Определите числр,род,падеж.Взошло,заиграло над лесом зимнее солнце.Лучи яркого света янтарным блеском зажгли снега.Серебристым инеем украсились гибкие ветви берез.На бел...
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Выпишите словосочетания имени сущест.с именем прилагатель.Определите числр,род,падеж.Взошло,заиграло над лесом зимнее солнце.Лучи яркого света янтарным блеском зажгли снега.Серебристым инеем украсились гибкие ветви берез.На белоснежной скатерти полян видны чудесные узоры звериных и птичьиз следов.С тихим свистом летят к высоким елям клесты.Вдалеке пустил весеннюю трель пестрый дятел.Проворная белочка перемахнула с еловой ветки на соседнее дерево.Пропищала род кочкой в зимнем гнезде мышь.Из мягкого снега вылетели красавцы тетерева ,расселись на березах и стали клевать душистые почки.Эти нарядные птицы живут дружный стаями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимнее солнце- ед.ч, ср.р. Им.п. Яркого света- мн.ч, м.р, Р.п. Янтарным блеском- мн.ч, м.р, Т.п. Серебристым инеем- ед.ч, м.р,Т.п. Гибкие ветви- мн.ч, ж.р, И.п. На белоснежной скатерти- ед.ч, ж.р,П.п Чудесные узоры- м.р, мн.ч, И.п Звериных(птичьих) следов- м.р, мн.ч, Р.п С тихим свистом- ед.ч, м.р, Т.п К высоким елям- мн.ч,ж.р.Д.п Весеннюю трель- ед.ч, ж.р, Р.п Пестрый дятел- ед.ч, м.р, И.п. Проворная белочка- ед.ч, ж.р, И.п. С еловой ветки- ед.ч, ж.р, Р.п. На соседнее дерево- ед.ч, ср.р, В.п В зимнем гнезде- ед.ч, ср.р, Из мягкого снега- ед.ч, м.р. Р.п Душистые почки- мн.ч, ж.р. Р.п Нарядные птицы- мн.ч, ж.р,И.п Дружными стаями- мн.ч. ж.р, Т.п
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