Выпишите словосочетания с существительными. Определите склонение и падеж имен существительных. ЗАВОЛОКЛА ЗИМА УЗОРАМИ ОКНА ИЗБУШЕК. ЗА СЕЛОМ СТЕНОЙ СТОЯТ СОСНОВЫЕ ЛЕСА.

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Выпишите словосочетания с существительными. Определите склонение и падеж имен существительных. ЗАВОЛОКЛА ЗИМА УЗОРАМИ ОКНА ИЗБУШЕК. ЗА СЕЛОМ СТЕНОЙ СТОЯТ СОСНОВЫЕ ЛЕСА.

Автор: Гость