Выпишите существительные женского рода - письмо,рентген,шаль,программа,приземление,непоседа,знамя,кофе,мисс,авеню
Русский язык
Выпишите существительные женского рода - письмо,рентген,шаль,программа,приземление,непоседа,знамя,кофе,мисс,авеню
Ответ(ы) на вопрос:
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Ответ: шаль, программа, мисс, авеню. Непоседа может быть как женского, так и мужского рода в зависимости от предложения, в котором употреблено это слово.
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