Выпишите существительные женского рода - письмо,рентген,шаль,программа,приземление,непоседа,знамя,кофе,мисс,авеню

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Выпишите существительные женского рода - письмо,рентген,шаль,программа,приземление,непоседа,знамя,кофе,мисс,авеню
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: шаль, программа, мисс, авеню. Непоседа может быть как женского, так и мужского рода в зависимости от предложения, в котором употреблено это слово.
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