Выпишите термин, которым обозначают слова и грамматические формы разговорной речи, придающие речи Фамусова грубоватый, стилистически сниженный оттенок: «сурьезный», «вдругорядь», «ну-тка» и т.д.
Литература
Выпишите термин, которым обозначают слова и грамматические формы разговорной речи, придающие речи Фамусова грубоватый, стилистически сниженный оттенок: «сурьезный», «вдругорядь», «ну-тка» и т.д.
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