Выпишите термины характеризующие процесс реформации?
Разное
Выпишите термины характеризующие процесс реформации?
Ответ(ы):
Гость:
Индульгенция,инквидиция,лютеранство,протестан
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