Выпишите термины и понятия, связанные с лингвистической наукой Квадрат, граммати??а, прямоугольник, спрядение, вычитание, слообразование, корень слова, гипотеза? Пожалуста ромогите срочно!!!
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Выпишите термины и понятия, связанные с лингвистической наукой Квадрат, граммати??а, прямоугольник, спрядение, вычитание, слообразование, корень слова, гипотеза? Пожалуста ромогите срочно!!!
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Лигвистическая наука- грамматика, словообразование, гипотеза
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