Выпишите только СЛОВОСОЧЕТАНИЯ: Через болото, ранний рассвет, белая берёза, подо мной, из-за рощи, приходит на урок, тёплый и сухой, солнце встаёт, из-под листочка, папа уехал, рисует на стекле, под диваном, идёт и смеётся, сч...

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Выпишите только СЛОВОСОЧЕТАНИЯ: Через болото, ранний рассвет, белая берёза, подо мной, из-за рощи, приходит на урок, тёплый и сухой, солнце встаёт, из-под листочка, папа уехал, рисует на стекле, под диваном, идёт и смеётся, счастливое детство, из-за тучи, идёшь по аллее, расцветает в саду
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Автор: Гость
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Гость:
Ранний рассвет,белая береза,приходит на урок,рисует на стекле,счастливое детство, идешь по аллее,расцветает в саду
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