Выпишите только СЛОВОСОЧЕТАНИЯ: Через болото, ранний рассвет, белая берёза, подо мной, из-за рощи, приходит на урок, тёплый и сухой, солнце встаёт, из-под листочка, папа уехал, рисует на стекле, под диваном, идёт и смеётся, сч...
Русский язык
Выпишите только СЛОВОСОЧЕТАНИЯ: Через болото, ранний рассвет, белая берёза, подо мной, из-за рощи, приходит на урок, тёплый и сухой, солнце встаёт, из-под листочка, папа уехал, рисует на стекле, под диваном, идёт и смеётся, счастливое детство, из-за тучи, идёшь по аллее, расцветает в саду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ранний рассвет,белая береза,приходит на урок,рисует на стекле,счастливое детство, идешь по аллее,расцветает в саду
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
The united kingdom of great britain and northern ireland, is one of the most important countries in europe
Английский язык
Окружающий мир