Выпишите только СЛОВОСОЧЕТАНИЯ: Через болото, ранний рассвет, белая берёза, подо мной, из-за рощи, приходит на урок, тёплый и сухой, солнце встаёт, из-под листочка, папа уехал, рисует на стекле, под диваном, идёт и смеётся, сч...

Русский язык

Выпишите только СЛОВОСОЧЕТАНИЯ: Через болото, ранний рассвет, белая берёза, подо мной, из-за рощи, приходит на урок, тёплый и сухой, солнце встаёт, из-под листочка, папа уехал, рисует на стекле, под диваном, идёт и смеётся, счастливое детство, из-за тучи, идёшь по аллее, расцветает в саду

Автор: Гость